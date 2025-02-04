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Боков рассказал о своём состоянии после фола Тормены в матче «Динамо» с «Краснодаром»

Боков рассказал о своём состоянии после фола Тормены в матче «Динамо» с «Краснодаром»
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Нападающий московского «Динамо» Денис Боков ответил на вопрос о своём физическом состоянии после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0), где на нём сфолил защитник «быков» Витор Тормена, который был удалён после этого.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'    
Удаления: Тормена – 56' / нет

— Попал он [Тормена] неприятно, конечно. В целом, слава богу, всё в порядке. Всё обошлось.

— Вы испытывали болевые ощущения?
— Неприятно, конечно. Прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался лёгким испугом, — сказал Боков в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После нарушения правил Торменой на Бокове между футболистами команд произошла потасовка, по итогам которой предупреждение получил вратарь бело-голубых Андрей Лунёв.

В нынешнем сезоне Боков принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

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