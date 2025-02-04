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Гол и две передачи Малкома принесли «Аль-Хилялю» разгромную победу в матче азиатской ЛЧ

Гол и две передачи Малкома принесли «Аль-Хилялю» разгромную победу в матче азиатской ЛЧ
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В Эр-Рияде завершился матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором в подгруппе Запад местный «Аль-Хиляль» уверенно обыграл иранский «Персеполис» со счётом 4:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 7-й тур
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 1
Персеполис
Тегеран, Иран
1:0 Малком – 10'     2:0 Канселу – 25'     3:0 Аль-Давсари – 38'     4:0 Аль-Давсари – 45+1'     4:1 Гвелесиани – 90'    

Все свои голы в этой встрече хозяева забили в первом тайме, а бывший нападающий «Зенита» Малком отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также дублем в составе саудовской команды отметился Салем Аль-Давсари, а ещё один гол на счету Жоау Канселу. У «Персеполиса» единственный гол на 90-й минуте с пенальти забил грузинский защитник Георгий Гвелесиани.

После семи сыгранных матчей «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу Запада с 19 очками, лишь по дополнительным показателям опережая ещё один клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Ахли».

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний Малком изъявил желание вернуться в «Зенит».

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