Гол и две передачи Малкома принесли «Аль-Хилялю» разгромную победу в матче азиатской ЛЧ

В Эр-Рияде завершился матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором в подгруппе Запад местный «Аль-Хиляль» уверенно обыграл иранский «Персеполис» со счётом 4:1.
Все свои голы в этой встрече хозяева забили в первом тайме, а бывший нападающий «Зенита» Малком отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также дублем в составе саудовской команды отметился Салем Аль-Давсари, а ещё один гол на счету Жоау Канселу. У «Персеполиса» единственный гол на 90-й минуте с пенальти забил грузинский защитник Георгий Гвелесиани.
После семи сыгранных матчей «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу Запада с 19 очками, лишь по дополнительным показателям опережая ещё один клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Ахли».
Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний Малком изъявил желание вернуться в «Зенит».
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