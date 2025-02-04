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В «Байере» высказались о шансах сохранить Алонсо и Вирца в клубе

В «Байере» высказались о шансах сохранить Алонсо и Вирца в клубе
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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес ответил на вопрос о будущем в клубе главного тренера команды Хаби Алонсо и атакующего полузащитника Флориана Вирца.

«Мы считаем, что у нас есть все шансы сохранить Хаби Алонсо и Флориана Вирца грядущим летом. У них обоих есть действующие контракты, и они чувствуют себя комфортно здесь.

Новый контракт для Вирца? Нам необходимо прояснить некоторые детали», — приводит слова Рольфеса Sky Sport Germany.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Алонсо и Вирц могут перейти в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до лета 2026 года, трудовое соглашение Вирца — до 30 июня 2027 года.

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