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Дмитрий Гафин рассказал, какие вопросы будет поднимать на исполкоме РФС

Дмитрий Гафин рассказал, какие вопросы будет поднимать на исполкоме РФС
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, избранный в исполком Российского футбольного союза (РФС), высказался по поводу вопросов, которые он намерен обсудить в ближайшее время.

— Какие вопросы на исполкоме вы намерены обсудить в ближайшее время?
— Я делегирован от РПЛ и считаю своей задачей отстаивать интересы лиги и клубов. Её участников. Важных вопросов масса. В том числе и создание условий для улучшения комплексного качества футбола как продукта для аудитории. И рост благосостояния клубов через улучшение контрактов с партнёрами РПЛ. И многое другое. На данный момент большой вопрос, как наши клубы смогут защищать свои активы. Этим важно начать консолидировано заниматься уже сейчас, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В воскресенье, 2 февраля, состоялась выборная конференция Российского футбольного союза, по итогам которой Александр Дюков был переизбран на должность президента РФС. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.

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