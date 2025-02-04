Дмитрий Гафин рассказал, какие вопросы будет поднимать на исполкоме РФС

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, избранный в исполком Российского футбольного союза (РФС), высказался по поводу вопросов, которые он намерен обсудить в ближайшее время.

— Какие вопросы на исполкоме вы намерены обсудить в ближайшее время?

— Я делегирован от РПЛ и считаю своей задачей отстаивать интересы лиги и клубов. Её участников. Важных вопросов масса. В том числе и создание условий для улучшения комплексного качества футбола как продукта для аудитории. И рост благосостояния клубов через улучшение контрактов с партнёрами РПЛ. И многое другое. На данный момент большой вопрос, как наши клубы смогут защищать свои активы. Этим важно начать консолидировано заниматься уже сейчас, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В воскресенье, 2 февраля, состоялась выборная конференция Российского футбольного союза, по итогам которой Александр Дюков был переизбран на должность президента РФС. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.