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«Рубин» сыграл вничью с узбекским «Сурханом» в товарищеском матче, отыгравшись с 0:2

«Рубин» сыграл вничью с узбекским «Сурханом» в товарищеском матче, отыгравшись с 0:2
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Казанский «Рубин» провёл товарищеский матч с узбекским клубом «Сурхан» в рамках тренировочных сборов в турецком Белеке. Игра завершилась со счётом 2:2.

В составе российской команды голы забили Мирлинд Даку и Велдин Ходжа. Примечательно, что после первого тайма «Рубин» проигрывал со счётом 0:2.

Таким образом, казанский коллектив впервые не смог победить в товарищеском матче в текущее зимнее межсезонье. До этого команда Рашида Рахимова одолела московское «Торпедо» (2:0) и северомакедонскую «Стругу» (1:0).

Напомним, команда из столицы Татарстана закончила первую часть нынешнего сезона РПЛ на восьмом месте, набрав 26 очков после 18 матчей.

Вторая часть сезона-2024/2025 чемпионата России стартует 28 февраля.

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