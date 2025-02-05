Нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду исполнилось 40 лет.

На текущий момент футболист забил 923 гола за карьеру. При этом 788 раз он отметился на клубном уровне, ещё 135 раз — в составе португальской национальной команды.

За свою карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср». Больше всего матчей он провёл за «Королевский клуб», в составе которого принял участие в 438 встречах во всех турнирах, где забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

40-летний футболист пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

Материалы по теме Фото Роналду показал процедуру своего восстановления после матча, упомянув скорое 40-летие

Роналду подписывает футболки для тренера соперника: