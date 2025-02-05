У Соболева три гола в четырёх товарищеских матчах за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился забитым мячом в матче WInline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пен. 4:1), который прошёл 4 февраля в ОАЭ.

Таким образом, 27-летний форвард забил свой третий гол в четырёх товарищеских матчах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье. Ранее он отличился в играх со сборной Иордании (1:0) и московским «Динамо» (1:3).

Напомним, после своего скандального перехода в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года Соболев не смог отметиться результативными действиями в 11 сыгранных матчах РПЛ, однако забил два мяча и сделал голевую передачу в пяти играх ФОНБЕТ Кубка России.

7 февраля во втором матче в рамках WInline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» встретится с «Ростовом».