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У Соболева три гола в четырёх товарищеских матчах за «Зенит»

У Соболева три гола в четырёх товарищеских матчах за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился забитым мячом в матче WInline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пен. 4:1), который прошёл 4 февраля в ОАЭ.

Таким образом, 27-летний форвард забил свой третий гол в четырёх товарищеских матчах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье. Ранее он отличился в играх со сборной Иордании (1:0) и московским «Динамо» (1:3).

Напомним, после своего скандального перехода в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года Соболев не смог отметиться результативными действиями в 11 сыгранных матчах РПЛ, однако забил два мяча и сделал голевую передачу в пяти играх ФОНБЕТ Кубка России.

7 февраля во втором матче в рамках WInline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» встретится с «Ростовом».

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