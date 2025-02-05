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«Нужно смириться». Анчелотти высказался о травмах Рюдигера и Алабы

«Нужно смириться». Анчелотти высказался о травмах Рюдигера и Алабы
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травмах защитников Антонио Рюдигера и Давида Алабы.

«К сожалению, мы потеряли двух важных игроков. Алаба был готов играть. Я собирался выпустить его на матч с «Леганесом», потому что у меня были хорошие ощущения. Но нам было трудно предвидеть то, что с ним произошло, как и в случае с Рюдигером. Это чрезвычайные моменты. Нужно смириться с тем, что мы имеем. [Сейчас] у нас есть Якобо Рамон, который может внести свой вклад», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что оба футболиста могут пропустить две-три недели из-за настигших их повреждений.

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