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Данила Козлов рассказал, почему отказался от возвращения в «Зенит»

Данила Козлов рассказал, почему отказался от возвращения в «Зенит»
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Воспитанник «Зенита» Данила Козлов, ныне выступающий за «Краснодар», назвал причину, по которой решил не возвращаться в санкт-петербургскую команду, а также высказался об отношении молодых футболистов к клубу.

– «Зенит» перестал быть мечтой для молодых петербургских парней?
– Главная задача – просто быть футболистом. Естественно, если это получается сделать в родном клубе, всё здорово. Но если подходить рационально, оценивать примеры тех, кто был до тебя, понимаешь, что, скорее всего, у тебя тоже не получится легкого пути. Я решил, что мой нынешний уровень не позволит мне играть постоянно в основе «Зенита», поэтому и отказался от возвращения.

– И всё же: молодые не хотят попасть в «Зенит»?
– Нет, все хотят, но все понимают, что играть там навряд ли получится, — риводит слова Козлова Sports.ru.

В текущем сезоне Козлов провёл за «Краснодар» во всех турнирах 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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