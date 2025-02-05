«Никаких эмоций». Соболев высказался о победе «Зенита» в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, какие он испытывает эмоции после победы в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)), где он забил гол на 90+3-й минуте, в результате чего команды приняли участие в серии пенальти.

— Никаких эмоций. Обычная контрольная игра. Хорошо, что победили, это всегда приятно. С хорошим настроем продолжаем тренироваться, работать и готовиться к сезону.

— Во втором тайме игра раскрылась. Почувствовали это?

— Не сказал бы, что раскрылась. Видимо, всё под нагрузками, все чуть устали, хотя и замены были. Набираем [форму] через игры, так сказать.

— Вы забили в компенсированное время. Как это было?

— Ваня Дркушич на фланге хорошо поборолся, отдал кому‑то пас. Потом прострел — я принял и пробил, — сказал Соболев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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