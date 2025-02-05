«Штутгарт» минимально обыграл «Аугсбург» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии

Завершился матч 1/4 финала кубка Германии, в котором встречались «Штутгарт» и «Аугсбург». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом (Нидеркассель, Германия). «Штутгарт» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 30-й минуте, отличился нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав.

Сегодня, 5 февраля, станет известен второй участник 1/2 финала Кубка Германии. В Леверкузене на стадионе «БайАрена» пройдёт матч между местным «Байером» и «Кёлном». 25 февраля «Арминия» на своём поле примет «Вердер», а 26 февраля «РБ Лейпциг» дома сыграет с «Вольфсбургом».