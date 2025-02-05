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«Лилль» вылетел из Кубка, пропустив на 96-й минуте и ведя 3:0 по ходу серии пенальти

«Лилль» вылетел из Кубка, пропустив на 96-й минуте и ведя 3:0 по ходу серии пенальти
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Конфузом завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Лилль» на своём поле неожиданно проиграл клубу второго дивизиона «Дюнкерк» (1:1 (пен. 4:5)).

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
4 : 5
Дюнкерк
Дюнкерк
1:0 Гомеш – 85'     1:1 Теян – 90+5'    

Однако примечательным в этом матче стало не само поражение более статусной команды, а то, каким образом это произошло. Хозяева открыли счёт в матче на 85-й минуте, однако «Дюнкерк» смог отыграться на шестой добавленной минуте к основному времени, что перевело встречу в серию послематчевых пенальти. В ней «Лилль» вёл со счётом 3:0, однако смазал последние свои два удара, в то время как «Дюнкерк» реализовал свои следующие три попытки. В дополнительных ударах менее статусный оппонент оказался точнее.

Отметим, что «Дюнкерк» стал первым неэлитным представителем в четвертьфинале Кубка Франции-2024/2025.

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