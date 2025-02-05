«Лилль» вылетел из Кубка, пропустив на 96-й минуте и ведя 3:0 по ходу серии пенальти

Конфузом завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Лилль» на своём поле неожиданно проиграл клубу второго дивизиона «Дюнкерк» (1:1 (пен. 4:5)).

Однако примечательным в этом матче стало не само поражение более статусной команды, а то, каким образом это произошло. Хозяева открыли счёт в матче на 85-й минуте, однако «Дюнкерк» смог отыграться на шестой добавленной минуте к основному времени, что перевело встречу в серию послематчевых пенальти. В ней «Лилль» вёл со счётом 3:0, однако смазал последние свои два удара, в то время как «Дюнкерк» реализовал свои следующие три попытки. В дополнительных ударах менее статусный оппонент оказался точнее.

Отметим, что «Дюнкерк» стал первым неэлитным представителем в четвертьфинале Кубка Франции-2024/2025.