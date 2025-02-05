Антон Миранчук отметился голевым действием во втором матче за «Сьон» подряд

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился результативной передачей в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии с «Серветтом» (3:3). 29-летний футболист ассистировал защитнику Крешнику Хайризи, который отметился голом на 13-й минуте встречи.

1 февраля состоялся матч 21-го тура швейцарского чемпионата, в котором «Сьон» уступил «Лугано» со счётом 2:3. В этой встрече Миранчук отметился голом, который он забил на 15-й минуте.

Миранчук играет за «Сьон» с минувшего сентября. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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