Антон Миранчук отметился голевым действием во втором матче за «Сьон» подряд
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Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился результативной передачей в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии с «Серветтом» (3:3). 29-летний футболист ассистировал защитнику Крешнику Хайризи, который отметился голом на 13-й минуте встречи.
Швейцария — Суперлига . 22-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:30 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
3 : 3
Серветт
Женева
1:0 Хайризи – 13' 1:1 Антунес – 44' 1:2 Стеванович – 53' 2:2 Кололли – 85' 3:2 Кололли – 89' 3:3 Кривелли – 90+8'
1 февраля состоялся матч 21-го тура швейцарского чемпионата, в котором «Сьон» уступил «Лугано» со счётом 2:3. В этой встрече Миранчук отметился голом, который он забил на 15-й минуте.
Швейцария — Суперлига . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лугано
Лугано
Окончен
3 : 2
Сьон
Сьон
0:1 Миранчук – 15' 1:1 Влади – 25' 2:1 Хайризи – 82' 2:2 Соргич – 88' 3:2 Гргич – 90+4'
Миранчук играет за «Сьон» с минувшего сентября. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
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