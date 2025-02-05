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Ле-Ман — ПСЖ, результат матча 5 февраля 2025, счёт 0:2, 1/8 финала Кубка Франции — 2024/2025

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции. У Сафонова — «сухой» матч, Хвича сыграл 90 минут
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля, проходил матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ле-Ман» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Стад Мари-Марвингт» в Ле-Мане (Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала турнира.

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Баркола – 71'    

На 25-й минуте счёт в матче открыл французский вингер Дезире Дуэ. Голевой передачей отличился португальский форвард Гонсалу Рамуш. Второй мяч в матче забил другой французский крайний нападающий — Брэдли Баркола. Ассистировал ему португальский левый защитник Нуну Мендеш.

Российский голкипер Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и сохранил ворота «сухими». Также впервые все 90 минут провёл на поле грузинский новичок парижан Хвича Кварацхелия. Вингер результативными действиями не отметился.

Кроме того, защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе вышел на поле в футболке французского гранда 23 месячного отсутствия. Футболист не выходил на поле с 26 февраля 2023 года из-за после травмы ахиллового сухожилия.

Напомним, ранее в 1/8 финала Кубка Франции прошли «Брест» и сенсационный «Дюнкерк» из второго дивизиона.

Календарь Кубка Франции
Турнирная сетка Кубка Франции
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