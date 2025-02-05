«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, проиграв «Болонье» в матче 1/4 финала турнира

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 80-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро.

На стадии 1/8 финала соревнования клуб из Бергамо встречался с «Чезеной», которую он разгромил со счётом 6:1. В свою очередь, «Болонья» победила «Монцу» со счётом 4:0.

В среду, 5 февраля, на стадии 1/4 финала Кубка Италии «Милан» встретится с «Ромой». 25 февраля «Интер» сыграет с «Лацио», а «Ювентус» проведёт матч с «Эмполи».

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