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Атлетико — Хетафе, результат матча 5 февраля 2025, счёт 5:0, 1/4 финала Кубка Испании — 2024/2025

«Атлетико» всухую разгромил «Хетафе» и стал первым полуфиналистом Кубка Испании
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Riyadh Air Метрополитано» в Мадриде (Испании). Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/2 финала турнира.

Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Симеоне – 8'     2:0 Симеоне – 17'     3:0 Лино – 42'     4:0 Корреа – 78'     5:0 Сёрлот – 86'    

На 8-й минуте счёт в матче открыл аргентинский вингер, младший сын тренера «матрасников» Диего Симеоне Джулиано, ассистировал которому испанский левый защитник Хави Галан. Через 9 минут Джулиано оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился аргентинский хавбек, чемпион мира Родриго Де Пауль. На 42-й минуте счёт разгромным сделал бразильский крайний нападающий Самуэл Лино, отличившийся с паса аргентинца Хулиана Альвареса.

Во втором тайме «синие» пропустили ещё два гола, авторами которых стали нападающие, вышедшие на замену, — Анхель Корреа («1+1») и Александр Сёрлот. В активе англичанина Конора Галлахера — результативная передача.

Мадридский «Атлетико» стал первым полуфиналистом Кубка Испании сезона-2024/2025.

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