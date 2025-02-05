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Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 4 февраля: Атлетико забил 5 голов в ворота Хетафе и стал первым полуфиналистом

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 4 февраля
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В ночь с 4 на 5 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

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Турнирная сетка Кубка Испании

Результат матча Кубка Испании 4 февраля:

  • «Атлетико» — «Хетафе» — 5:0.
Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Симеоне – 8'     2:0 Симеоне – 17'     3:0 Лино – 42'     4:0 Корреа – 78'     5:0 Сёрлот – 86'    

Дублем в этом матче отличился Джулиано Симеоне, по голу забили Александр Сёрлот, Анхель Корреа и Самуэл Лино.

Таким образом, на данный момент «Атлетико» стал первой командой, вышедшей в 1/2 финала Кубка Испании — 2024/2025. Сегодня, 5 февраля, состоится один матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Леганес» и «Реал» в мадридском дерби.

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