Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 4 февраля

В ночь с 4 на 5 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Испании 4 февраля:

«Атлетико» — «Хетафе» — 5:0.

Дублем в этом матче отличился Джулиано Симеоне, по голу забили Александр Сёрлот, Анхель Корреа и Самуэл Лино.

Таким образом, на данный момент «Атлетико» стал первой командой, вышедшей в 1/2 финала Кубка Испании — 2024/2025. Сегодня, 5 февраля, состоится один матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Леганес» и «Реал» в мадридском дерби.

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