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Результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции 4 февраля: ПСЖ с Сафоновым и Кварацхелией прошёл дальше, Лилль сенсационно вылетел

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции 4 февраля
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В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Турнирная сетка Кубка Франции
Календарь Кубка Франции

Результаты матчей Кубка Франции 4 февраля:

  • «Труа» — «Брест» — 1:2;
  • «Лилль» — «Дюнкерк» — 1:1 (4:5 пен.);
  • «Ле-Ман» — «ПСЖ» — 0:2.

Таким образом, на данный момент в 1/4 финала Кубка Франции вышли три участника из восьми. Ими стали: «Брест», «ПСЖ» а также «Дюнкерк», представляющий второй дивизион.

Сегодня, 5 февраля, определятся ещё четыре четвертьфиналиста турнира, а заключительный матч стадии состоится 6 февраля.

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Труа
Труа
Окончен
1 : 2
Брест
Брест
0:1 Салах – 49'     1:1 Маньетти – 55'     1:2 Сима – 90+2'    
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
4 : 5
Дюнкерк
Дюнкерк
1:0 Гомеш – 85'     1:1 Теян – 90+5'    
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Баркола – 71'    
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