Результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции 4 февраля

В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Франции 4 февраля:

«Труа» — «Брест» — 1:2;

«Лилль» — «Дюнкерк» — 1:1 (4:5 пен.);

«Ле-Ман» — «ПСЖ» — 0:2.

Таким образом, на данный момент в 1/4 финала Кубка Франции вышли три участника из восьми. Ими стали: «Брест», «ПСЖ» а также «Дюнкерк», представляющий второй дивизион.

Сегодня, 5 февраля, определятся ещё четыре четвертьфиналиста турнира, а заключительный матч стадии состоится 6 февраля.

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