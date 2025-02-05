Результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции 4 февраля
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В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей Кубка Франции 4 февраля:
- «Труа» — «Брест» — 1:2;
- «Лилль» — «Дюнкерк» — 1:1 (4:5 пен.);
- «Ле-Ман» — «ПСЖ» — 0:2.
Таким образом, на данный момент в 1/4 финала Кубка Франции вышли три участника из восьми. Ими стали: «Брест», «ПСЖ» а также «Дюнкерк», представляющий второй дивизион.
Сегодня, 5 февраля, определятся ещё четыре четвертьфиналиста турнира, а заключительный матч стадии состоится 6 февраля.
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Труа
Труа
Окончен
1 : 2
Брест
Брест
0:1 Салах – 49' 1:1 Маньетти – 55' 1:2 Сима – 90+2'
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
4 : 5
Дюнкерк
Дюнкерк
1:0 Гомеш – 85' 1:1 Теян – 90+5'
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25' 0:2 Баркола – 71'
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