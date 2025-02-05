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Результаты матчей Кубка Италии 4 февраля

Результаты матчей Кубка Италии 4 февраля
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Вчера, 4 февраля, на стадии 1/4 финала Кубка Италии был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Италии 4 февраля:

«Аталанта» — «Болонья» — 0:1.

Кубок Италии . 1/4 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Кастро – 80'    

Действующим обладателем трофея Кубка Италии является туринский «Ювентус». В финале минувшего розыгрыша «старая синьора» победила «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил сербский нападающий Душан Влахович.

Сегодня, 5 февраля, на стадии 1/4 финала этого соревнования состоится один матч. «Милан» сыграет с «Ромой». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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