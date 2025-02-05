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«Атлетико» забил пять и более голов на поздней стадии Кубка Испании впервые за 60 лет

«Атлетико» забил пять и более голов на поздней стадии Кубка Испании впервые за 60 лет
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Мадридский «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0 в матче 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. Таким образом, мадридский клуб впервые с 1965 года забил пять и более мячей на поздних стадиях данного турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Симеоне – 8'     2:0 Симеоне – 17'     3:0 Лино – 42'     4:0 Корреа – 78'     5:0 Сёрлот – 86'    

По информации источника, 60 лет назад «матрасники» в полуфинале Кубка Испании одержали разгромную победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 8:1.

Напомним, благодаря этой победе команда Диего Симеоне стала первой, вышедшей в полуфинал турнира в текущем сезоне. 5 февраля пройдёт ещё один матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором в мадридском дерби сыграют «Леганес» и «Реал».

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
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