«Атлетико» забил пять и более голов на поздней стадии Кубка Испании впервые за 60 лет

Мадридский «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0 в матче 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. Таким образом, мадридский клуб впервые с 1965 года забил пять и более мячей на поздних стадиях данного турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, 60 лет назад «матрасники» в полуфинале Кубка Испании одержали разгромную победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 8:1.

Напомним, благодаря этой победе команда Диего Симеоне стала первой, вышедшей в полуфинал турнира в текущем сезоне. 5 февраля пройдёт ещё один матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором в мадридском дерби сыграют «Леганес» и «Реал».

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