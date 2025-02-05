Кимпембе сыграл за «ПСЖ» впервые с февраля 2023 года

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля, проходил матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ле-Ман» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Стад Мари-Марвингт» в Ле-Мане (Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала турнира.

Защитник парижан Преснел Кимпембе появился на поле на 81-й минуте встречи. Футболист сыграл за «ПСЖ» впервые за почти два года. Последний раз игрок выходил на поле 709 дней назад – 26 февраля 2023 года в матче с «Марселем». Кимпембе почти полтора года восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия, а в августе 2024-го, уже после возвращения в общую группу «ПСЖ», вновь получил травму.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Монако» в рамках французской Лиги 1.

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