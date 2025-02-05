Неймар прилетает на клубную базу «Сантоса» на личном вертолёте — Globo

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар добирается до клубной базы из своего дома в Мангаратибе в штате Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Globo, Неймар прилетает на тренировки «Сантоса» на личном вертолёте, поскольку футболист ещё не приобрёл недвижимость в городе своего клуба. Отмечается, что игрок собирается купить новый особняк в престижном районе Сантуса Морро-де-Санта-Терезинья.

Ранее Неймар вернулся в «Сантос», покинув саудовский «Аль-Хиляль». Нападающий выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: