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Неймар прилетает на клубную базу «Сантоса» на личном вертолёте — Globo

Неймар прилетает на клубную базу «Сантоса» на личном вертолёте — Globo
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар добирается до клубной базы из своего дома в Мангаратибе в штате Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Globo, Неймар прилетает на тренировки «Сантоса» на личном вертолёте, поскольку футболист ещё не приобрёл недвижимость в городе своего клуба. Отмечается, что игрок собирается купить новый особняк в престижном районе Сантуса Морро-де-Санта-Терезинья.

Ранее Неймар вернулся в «Сантос», покинув саудовский «Аль-Хиляль». Нападающий выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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