«Атлетико» улучшил беспроигрышную серию в матчах с «Хетафе», которая длится уже 14 лет
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Мадридский «Атлетико», разгромно обыгравший в матче 1/4 финала Кубка Испании «Хетафе» со счётом 5:0, тем самым улучшив беспроигрышную серию в матчах с командой из пригорода Мадрида.
Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Симеоне – 8' 2:0 Симеоне – 17' 3:0 Лино – 42' 4:0 Корреа – 78' 5:0 Сёрлот – 86'
Таким образом, беспроигрышная серия «матрасников» в матчах с «Хетафе» составляет 27 встреч во всех турнирах и длится с сезона-2011/2012. 24 матча сыграно в чемпионате Испании и три в Кубке Испании.
Отметим, что из 27 матчей в противостоянии с «Хетафе» красно-белые выиграли 22 и лишь в пяти сыграли вничью.
На данный момент команда Симеоне занимает второе место с 48 очками в чемпионате Испании, уступая лидирующему «Реалу» одно очко. Кроме того, «матрасники» стали первой командой, вышедшей в полуфинал Кубка Испании — 2024/2025.
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