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«Реал» поздравил Криштиану Роналду с 40-летием

«Реал» поздравил Криштиану Роналду с 40-летием
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В мадридском «Реале» поздравили нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 40-летием.

«Дорогой Криштиану, от имени нашего клуба поздравляем тебя с 40-летием. Все мадридисты гордятся тобой и твоими историческими достижениями в «Реале». Желаем тебе приятно провести этот день в кругу семьи и близких людей», – говорится в заявлении пресс-службы «сливочных».

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 гол, после чего перешёл в «Ювентус». Его действующее контрактное соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

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