Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар попросил руководство «Сантоса» приобрести экс-игрока «Зенита»

Неймар попросил руководство «Сантоса» приобрести экс-игрока «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может покинуть итальянскую команду. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, бразильский «Сантос» проявляет интерес к аргентинскому футболисту. Трансфер Паредеса попросил осуществить Неймар, который близко общается с Леандро и поэтому хочет видеть его в команде. Отмечатеся, что игрок готов рассмотреть вариант с переездом в Бразилию, однако главным препятствием перехода могут стать финансовые запросы «Ромы».

Действующее соглашение Паредеса с «Ромой» рассчитано до конца июня 2025 года. Леандро выступает за римлян с лета 2023-го. Ранее футболист играл за «ПСЖ», «Ювентус», санкт-петербургский «Зенит» и как раз «Рому».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Паредеса в € 5 млн.

Материалы по теме
Неймар вернулся в «Сантос». Сумасшедшая реакция фанатов клуба
Истории
Неймар вернулся в «Сантос». Сумасшедшая реакция фанатов клуба

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android