Неймар попросил руководство «Сантоса» приобрести экс-игрока «Зенита»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может покинуть итальянскую команду. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, бразильский «Сантос» проявляет интерес к аргентинскому футболисту. Трансфер Паредеса попросил осуществить Неймар, который близко общается с Леандро и поэтому хочет видеть его в команде. Отмечатеся, что игрок готов рассмотреть вариант с переездом в Бразилию, однако главным препятствием перехода могут стать финансовые запросы «Ромы».

Действующее соглашение Паредеса с «Ромой» рассчитано до конца июня 2025 года. Леандро выступает за римлян с лета 2023-го. Ранее футболист играл за «ПСЖ», «Ювентус», санкт-петербургский «Зенит» и как раз «Рому».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Паредеса в € 5 млн.

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