Луис Энрике отреагировал на «сухой» матч Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в 1/4 финала Кубка

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о «сухом» матче голкипера своей команды Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).

«Ле-Ман» мог забить гол или два! У них были шансы, и Сафонов, в частности, совершил важные сейвы. Кубок Франции — это жёсткое соревнование, так как многие команды Лиги 1 уже выбыли», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Напомним, Сафонов провёл на поле все 90 минут в матче с «Ле-Маном» и не пропустил ни одного мяча, сыграв таким образом «на ноль» в своём четвёртом матче из девяти.

Отметим, «Пари Сен-Жермен», наряду с «Брестом» и «Дюнкерком», вышел в 1/4 финала турнира.

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