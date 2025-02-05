Луис Энрике отреагировал на «сухой» матч Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в 1/4 финала Кубка
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о «сухом» матче голкипера своей команды Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25' 0:2 Баркола – 71'
«Ле-Ман» мог забить гол или два! У них были шансы, и Сафонов, в частности, совершил важные сейвы. Кубок Франции — это жёсткое соревнование, так как многие команды Лиги 1 уже выбыли», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Напомним, Сафонов провёл на поле все 90 минут в матче с «Ле-Маном» и не пропустил ни одного мяча, сыграв таким образом «на ноль» в своём четвёртом матче из девяти.
Отметим, «Пари Сен-Жермен», наряду с «Брестом» и «Дюнкерком», вышел в 1/4 финала турнира.
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