Фердинанд призвал Аморима просмотреть Погба на тренировках «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что наставнику «красных дьяволов» Рубену Амориму стоит просмотреть французского полузащитника Поля Погба на тренировках английского клуба.

«На месте Аморима бы сказал Погба: «Приезжай и тренируйся с нами, дай мне посмотреть, на что ты способен». Я бы уже давно это сделал. Приезжай и набирай форму», — сказал Фердинанд в эфире своего подкаста.

Погба сейчас пребывает в статусе свободного агента. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист может вернуться к тренировкам уже в январе.

Погба станцевал с травмированным коленом: