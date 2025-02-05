Хвича Кварацхелия кратко прокомментировал свой первый полный матч в составе «ПСЖ»

Левый вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о первой игре в составе французской команды, в которой он провёл на поле все 90 минут. Напомним, грузин в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0) не отличился результативными действиями.

«Я продолжу работать над тем, чтобы быть в форме», — приводит слова Кварацхелии Le Parisien.

На данный момент «ПСЖ» вместе с «Брестом» и «Дюнкерком» стали первыми командами, вышедшими в 1/4 финала Кубка Франции.

Отметим, Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. За это время футболист провёл три матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В первой половине сезона Кварацхелия провёл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»: