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Радимов: позвонил Семак, сказал, нужно заменить Клаудиньо. Сегодня приехал на медосмотр

Радимов: позвонил Семак, сказал, нужно заменить Клаудиньо. Сегодня приехал на медосмотр
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов пошутил, что получил звонок от главного тренера «Зенита» Сергея Семака на фоне ухода бразильского полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«Позвонил Сергей Богданович, сказал, нужно заменить Клаудиньо во второй части чемпионата. Сегодня приехал на медосмотр, завтра подписываем контракт по схеме 1+1. Ждите!» — написал Радимов в своём телеграм-канале, приложив фотографию.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИСЛАВА РАДИМОВА

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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