Двух судей Ла Лиги временно отстранили после поражения «Реала» в матче с «Эспаньолом» — AS

Глава Технического комитета судей чемпионата Испании Луис Медина Кантальехо после матча 22-го тура Ла Лиги между каталонским «Эспаньолом» и мадридским «Реалом», который завершился поражением «сливочных» — 0:1, провёл совещание с судьями. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, после совещания ряд судей, а именно главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис и работавший на VAR Иглесиас Вильянуэва получили временное отстранение за грубые ошибки.

Так, по словам Кантальехо, фол на французском форварде «Реала» Килиане Мбаппе со стороны защитника «попугаев» Карлоса Ромеро «заслуживал более чем красной карточки».

Напомним, Алехандро Муньис Руис показал Ромеро только жёлтую карточку после грубого подката сзади против Мбаппе во время контратаки гостей. Сам футболист после матча извинился перед французом за грубую игру, а «Реал» подал официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании с копией в Высший совет по спорту в связи с плохой работой судей.

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