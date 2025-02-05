Футболист «Зенита» после победы в матче с ЦСКА похвалил Соболева, назвав его дельфином

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип после победы в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА (2:2, 4:1 пен.) оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«ЦСКА — очень хорошая команда, с ними всегда трудно играть. Слава богу, что в конце дожали, а пенальти — это лотерея. Повезло нам. Это два очка, впереди «Ростов», и надо выигрывать. Дальше — больше!

Результативность Соболева? Молодец — дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное — голы. Он справляется!» — приводит слова Алипа «РИА Новости Спорт».

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.