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Матвей Сафонов отразил удар ножницами с близкого расстояния на 90-й минуте матча Кубка

Матвей Сафонов отразил удар ножницами с близкого расстояния на 90-й минуте матча Кубка
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл «на ноль» матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Баркола – 71'    

На 90-й минуте россиянин соверши блестящее спасение, отразив удар ножницами с близкого расстояния в прыжке в исполнении сенегальского нападающего соперника Дама Гейе.

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ»

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. В этом сезоне россиянин провёл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых четыре раза оставлял ворота «сухими». Кроме того, Матвей пропустил шесть голов.

Отметим, «ПСЖ» вместе с «Брестом» и «Дюнкерком» стали первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Кубка Франции.

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