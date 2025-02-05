Семак объяснил позицию Лусиано Гонду в матче «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре и позиции на поле в минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)) нападающего Лусиано Гонду.

«Лусиано Гонду вышел на позиции центрфорварда? Сегодня не была вынужденная мера — его как раз и поставили на эту позицию, чтобы посмотреть. У нас и Матео [Кассьерра] пропустил какое-то время — небольшое повреждение было, поэтому посмотрели на Лусиано. Мы смотрим разных игроков на разных позициях: кто и как двигается, взаимодействует. Поэтому вот так вышло в этом матче — проба. Но для него эта позиция привычная абсолютно, никаких проблем нет. На мой взгляд, он играет на ней достаточно хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В текущем сезоне Лусиано Гонду провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых смог забить семь мячей.

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