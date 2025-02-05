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Семак объяснил позицию Лусиано Гонду в матче «Зенита» с ЦСКА

Семак объяснил позицию Лусиано Гонду в матче «Зенита» с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре и позиции на поле в минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)) нападающего Лусиано Гонду.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Лусиано Гонду вышел на позиции центрфорварда? Сегодня не была вынужденная мера — его как раз и поставили на эту позицию, чтобы посмотреть. У нас и Матео [Кассьерра] пропустил какое-то время — небольшое повреждение было, поэтому посмотрели на Лусиано. Мы смотрим разных игроков на разных позициях: кто и как двигается, взаимодействует. Поэтому вот так вышло в этом матче — проба. Но для него эта позиция привычная абсолютно, никаких проблем нет. На мой взгляд, он играет на ней достаточно хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В текущем сезоне Лусиано Гонду провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых смог забить семь мячей.

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