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Криштиану Роналду рассказал, как «Реал» хотел отменить его переход в «Ювентус»

Криштиану Роналду рассказал, как «Реал» хотел отменить его переход в «Ювентус»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел отменить его переход в туринский «Ювентус».

«Мы были на заключительной стадии переговоров с „Ювентусом“, и Перес вёл себя со мной не очень хорошо, я это понимаю, потому что он всегда так поступает. Я уже не мог вернуться в „Реал“, потому что дал слово „Ювентусу“, а президент хотел отступить. Но я очень ценю Флорентино, он серьёзный человек, в целом он хорошо ко мне относился, мы много что вместе выиграли», — приводит слова Роналду La Sexta.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 гол, после чего перешёл в «Ювентус». Его действующее контрактное соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

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