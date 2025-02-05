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Тренер «Арсенала» Артета остался разочарован отсутствием трансферов у «канониров» зимой

Тренер «Арсенала» Артета остался разочарован отсутствием трансферов у «канониров» зимой
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансферную кампанию «канониров» этой зимой.

«У нас была чёткая цель — всегда, когда открывается трансферное окно, исследовать возможности для улучшения нашей команды игроками, которые могут оказать влияние. Из-за травм игроков мы оказались под влиянием ситуации, но не добились новых подписаний. Мы разочарованы в этом плане, но также очень осознаём, что нам нужны были определённые игроки. Это именно профиль, игрок, который, как мы считаем, может значительно нас улучшить. Финансово есть много путей, много вещей, с которыми мы должны оставаться в рамках», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, лондонский клуб не сделал ни одного подписания в январе. На данный момент «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Артеты 50 очков. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль», набравший 56 очков.

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