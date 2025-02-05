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Семак рассказал, в чём надо прибавить Соболеву

Семак рассказал, в чём надо прибавить Соболеву
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Забитые мячи [в товарищеских матчах] добавляют уверенности, но нужно больше правильных действий на футбольном поле, больше использовать сильные качества. У него желания очень много, иногда он хочет быть там, где мяч. Это не всегда правильно. Его нужно встроить в игру», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после своего скандального перехода в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года Соболев не смог отметиться результативными действиями в 11 сыгранных матчах РПЛ, однако забил два мяча и сделал голевую передачу в пяти встречах ФОНБЕТ Кубка России.

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