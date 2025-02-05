Марко Николич отреагировал на гол Матвея Кисляка в матче между ЦСКА и «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал гол полузащитника красно-синих Матвея Кисляка в матче WInline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом» (2:2 (пен. 1:4)).
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49' 1:1 Кисляк – 57' 1:2 Шуманский – 88' 2:2 Соболев – 90+3'
«Шикарный гол. Он на моих глазах уже 8 месяцев. Хочу сказать людям, которые отвечают за российский футбол: обратите на него внимание. Он постоянно играет, интересный, правильный парень», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.
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