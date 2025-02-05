Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ

47-летний сербский тренер Владимир Ивич подписал контракт с клубом «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов. Соглашение заключено сроком на полтора года.

Предыдущим местом работы Ивича был «Краснодар», из которого он был уволен в марте 2024 года в момент, когда клуб занимал в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место и находился в чемпионской гонке. По итогам сезона-2023/2024 «быки» под руководством сменившего Ивича Мурада Мусаева заняли второе место, уступив в итоговой таблице чемпионата одно очко ставшему чемпионом петербургскому «Зениту».

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Краснодар» находится на первом месте, набрав 39 очков в 18 матчах.

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