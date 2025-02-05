Александр Филимонов сравнил Валерия Лобановского и Олега Романцева

Российский экс-голкипер Александр Филимонов, выступавший за «Спартак», высказался о работе с двумя известными тренерами Олегом Ивановичем Романцевым в стане красно-белых и Валерием Васильевичем Лобановским, во время выступлений за киевское «Динамо».

«За всё время я три раза с Романцевым общался тет-а-тет и три раза с Лобановским. Сложнее было с Олегом Ивановичем. Он был царь и бог в клубе. Принимал решения и как тренер, и как президент. Любое неправильное движение могло быть расценено так, что ты в этой команде мог не оказаться. А ощущение быть в лучшей команде страны никакими деньгами не измерить. Поэтому и старались делать всё, чтобы Романцев не злился, много было желающих занять наше место. А Лобановский — великий тренер, гениальный тренер, но он был — именно тренер. Мне после Олега Ивановича с Лобановским было проще», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».

Филимонову 51 год, профессиональную карьеру футболиста он завершил в 2018 году. Наиболее известен Александр своими выступлениями за московский «Спартак». В составе красно-белых вратарь шесть раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, а также становился обладателем Кубка чемпионов Содружества. В 1998 году Александр Филимонов получил приз «вратарь года» имени Льва Яшина.

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