Оливье Жиру высказался о первой полной игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ»

Нападающий клуба МЛС «Лос-Анджелес» француз Оливье Жиру рассказал о сильных сторонах грузинского новичка «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии после его первого полного матча за клуб в рамках 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).

«Он довольно непредсказуем, очень силён в единоборствах один на один и легко проходит соперников», — приводит слова Жиру Le Parisien.

Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» в середине января. С тех пор он сыграл три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. В первой половине сезона грузин провёл 19 игр за «Наполи», записав на свой счёт пять забитых голов и три результативные передачи.

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