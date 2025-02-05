Оливье Жиру высказался о первой полной игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ»
Поделиться
Нападающий клуба МЛС «Лос-Анджелес» француз Оливье Жиру рассказал о сильных сторонах грузинского новичка «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии после его первого полного матча за клуб в рамках 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).
Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25' 0:2 Баркола – 71'
«Он довольно непредсказуем, очень силён в единоборствах один на один и легко проходит соперников», — приводит слова Жиру Le Parisien.
Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» в середине января. С тех пор он сыграл три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. В первой половине сезона грузин провёл 19 игр за «Наполи», записав на свой счёт пять забитых голов и три результативные передачи.
Необычные названия футбольных клубов:
Комментарии
- 5 февраля 2025
-
07:47
-
07:06
-
06:59
-
05:00
-
04:57
-
04:46
-
04:34
-
04:29
-
04:13
-
03:50
-
03:40
-
03:29
-
03:04
-
02:48
-
02:45
-
02:38
-
02:34
-
02:30
-
02:00
-
01:55
-
01:52
-
01:48
-
01:42
-
01:31
-
01:23
-
01:08
-
00:53
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:16
-
00:00