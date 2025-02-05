Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливье Жиру высказался о первой полной игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ»

Оливье Жиру высказался о первой полной игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий клуба МЛС «Лос-Анджелес» француз Оливье Жиру рассказал о сильных сторонах грузинского новичка «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии после его первого полного матча за клуб в рамках 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Баркола – 71'    

«Он довольно непредсказуем, очень силён в единоборствах один на один и легко проходит соперников», — приводит слова Жиру Le Parisien.

Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» в середине января. С тех пор он сыграл три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. В первой половине сезона грузин провёл 19 игр за «Наполи», записав на свой счёт пять забитых голов и три результативные передачи.

Материалы по теме
Хвича Кварацхелия кратко прокомментировал свой первый полный матч в составе «ПСЖ»

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android