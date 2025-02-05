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Переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» сорвался — ESPN

Переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» сорвался — ESPN
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Бразильский «Ботафого» отказался от сделки с московским «Динамо» по трансферу полузащитника Бителло. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, клубы не смогли продвинуться в переговорах, в связи с чем бразильцы вышли из обсуждения сделки. Теперь фаворитом на переход в «Ботафого» является 24-летний аргентинский универсальный атакующий хавбек португальской «Бенфики» Бенхамин Рольхейсер.

Ранее сообщалось, что, несмотря на достигнутую договорённость между «Динамо» и «Ботафого» о сумме трансфера в размере € 18 млн, возникли разногласия по поводу условий оплаты. Бело-голубые настаивают на том, чтобы бразильский клуб выплатил 50% суммы сразу, а остальную часть — в течение года. В свою очередь, «победоносные» готовы внести € 2,5 млн немедленно, а оставшиеся € 15,5 млн — в течение более длительного срока.

26 января «Динамо» подтвердило, что Бителло вернулся в команду, в то время как он не прибыл после зимнего отпуска. Также отмечалось, что «Ботафого» направил несколько предложений бело-голубым по поводу полузащитника.

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