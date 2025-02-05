Генеральный секретарь РФС Митрофанов: жалко, что Федун оборвал связи с российским футболом

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов высказался по поводу отсутствия бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в новом составе исполнительного комитета союза.

— Федун не вошёл в новый исполком РФС. Жалко, что такой яркий спикер и руководитель оборвал связи с российским футболом?

— Жалко, но он просто давно не «спикает» (улыбается). Кстати, если без шуток, у него было много хороших идей. Например, именно Федун подтолкнул к единым ежегодным взносам. Правда, эта идея была сильно доработана и переработана. Правда, это была единственная его идея, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В августе 2022 года предприниматель Леонид Федун передал свой пакет акций московского «Спартака» в собственность компании «Лукойл» и отошёл от текущего управления клубом.

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