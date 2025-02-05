Дркушич: у меня был вариант с «Севильей», но «Зенит» — это уровень «Баварии» и «Реала»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о вариантах продолжения карьеры после чемпионата Европы в 2024 году.

«После чемпионата Европы у меня было много вариантов, в том числе и «Севилья». Но в конце концов я решил, что «Зенит» для меня — лучшее продолжение карьеры. Когда я только приехал в Россию, мне все говорили, что «Зенит» — это уровень «Реала» и «Баварии». Я здесь несколько дней, но уже почувствовал этот высокий уровень», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В понедельник, 3 февраля, Ванья Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в сербской «Црвене Звезде».