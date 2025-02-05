«Краснодар» победил заслуженно». Тренер «Динамо» Личка — о матче Зимнего Кубка РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«К сожалению, не смогли забить гол. В первом тайме после 15-й минуты «Краснодар» играл лучше. Когда мы забирали мяч, то слишком быстро его теряли. В борьбе «Краснодар» был лучше. После перерыва большое воздействие на игру оказала красная карточка.

Да, у нас было несколько моментов, но нам не хватало агрессивности в штрафной, не было свежести. Но не стоит искать оправданий, все должны играть качественно и в таких тяжёлых ситуациях. У нас было много лёгких потерь, так что считаю, что «Краснодар» победил заслуженно», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».