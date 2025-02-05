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Гендиректор «Рубина»: наши легионеры добросовестные — не опасаюсь, что могут не приехать

Гендиректор «Рубина»: наши легионеры добросовестные — не опасаюсь, что могут не приехать
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о возможном невозвращении легионеров в расположение команды из отпуска. Ранее подобные ситуации возникали в других клубах Российской Премьер-Лиги.

«Могу говорить только за «Рубин», у нас в этом плане никаких проблем нет. Я не опасаюсь, что кто-то из наших легионеров может не приехать на сборы. На мой взгляд, у нас нормальные футболисты — у них есть контракты, которые они исполняют. Все на месте, все работают. В первую очередь они добросовестные люди», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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