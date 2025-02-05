Футболист «Краснодара» Козлов рассказал, на какой позиции ему комфортнее играть

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Данила Козлов, ныне выступающий за «Краснодар», рассказал, на какой позиции чувствует себя комфортнее всего. По словам Козлова, ему ближе позиция центрального или атакующего полузащитника.

– Перед переходом вы обсуждали с Мусаевым позицию, на которой он тебя видит?

– Да. Пришли к выводу, что конкретной позиции нет, в «Краснодаре» я буду футболистом группы атаки. В первой части сезона меня чаще выпускали на фланг, где в какие-то моменты точно сложнее: мяча не так много, как в середине поля, защитник может плотно к тебе приклеиться. Мне ближе позиции восьмёрки-десятки, но игра на фланге тоже позволяет развиваться, учиться действовать быстрее при игре один в один, — приводит слова Козлова Sports.ru.

Козлову 20 лет, за «Краснодар» универсальный игрок выступает с лета 2024-го. Ранее Данила играл за калининградскую «Балтику». В нынешнем сезоне молодой российский полузащитник провёл 21 матч по всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Козлова в € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.