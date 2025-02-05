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«Ротор» объявил о переходе экс-нападающего «Ростова»

«Ротор» объявил о переходе экс-нападающего «Ростова»
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Нападающий Максим Турищев стал игроком волгоградского «Ротора». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Предыдущим клубом 22-летнего Максима Турищева был тульский «Арсенал».

«С «Арсеналом» достигнута договорённость о переходе нападающего до конца сезона-2024/2025. Воспитанник академии московского «Локомотива». Выступал за такие клубы, как «Локомотив-2», «Ростов-2», «Торпедо» Москва, «Родина», «Арсенал» Тула.

В Российской Премьер Лиге провёл 31 матч. В Первой Лиге сыграл 37 матчей, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Является лучшим бомбардиром тульского «Арсенала» в сезоне, забив шесть мячей. Всего за карьеру провёл 155 матчей, забил 56 голов и отдал 13 голевых передач. Нападающий будет выступать за «Ротор» под 90-м номером. Добро пожаловать, Максим!» — написано в сообщении клуба.

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