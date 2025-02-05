«Был уверен, что выиграем». Ахметов — о серии пенальти «Зенита» и ЦСКА

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал победу в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. «Зенит» выиграл в серии пенальти со счётом 4:1. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В составе «Зенита» отличились Дуглас дос Сантос и Александр Соболев. За ЦСКА забили Матвей Кисляк и Артём Шуманский.

— Во-первых, с победой! Тяжелой она получилась. Ваши впечатления от игры и от серии пенальти.

— Согласен, игра непростая — выигрывали, потом проигрывали, в конце сравняли. Хороший гол забил Саня [Соболев], молодец! А серия пенальти — это всегда немного лотерея. Я был хладнокровен и уверен, что выиграем. Мы хорошо пробили с 11 метров, тренировали пенальти недавно на одном из занятий, — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».