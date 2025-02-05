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«Даже на тренировках не любим проигрывать». Ахметов — о матче «Зенита» с ЦСКА

«Даже на тренировках не любим проигрывать». Ахметов — о матче «Зенита» с ЦСКА
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. «Зенит» выиграл в серии пенальти со счётом 4:1. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В составе «Зенита» отличились Дуглас дос Сантос и Александр Соболев. За ЦСКА забили Матвей Кисляк и Артём Шуманский.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Есть ли волнение? Конечно, никто не хочет проигрывать, поэтому мы бились до конца, хотели сравнять счёт, и слава богу, что это получилось. Мы даже на тренировках не любим проигрывать, поэтому в таких матчах большая ответственность, несмотря на товарищеский статус. Мы хотим побеждать всегда», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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