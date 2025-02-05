«Даже на тренировках не любим проигрывать». Ахметов — о матче «Зенита» с ЦСКА

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. «Зенит» выиграл в серии пенальти со счётом 4:1. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В составе «Зенита» отличились Дуглас дос Сантос и Александр Соболев. За ЦСКА забили Матвей Кисляк и Артём Шуманский.

«Есть ли волнение? Конечно, никто не хочет проигрывать, поэтому мы бились до конца, хотели сравнять счёт, и слава богу, что это получилось. Мы даже на тренировках не любим проигрывать, поэтому в таких матчах большая ответственность, несмотря на товарищеский статус. Мы хотим побеждать всегда», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».