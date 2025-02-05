Сборная Бразилии U20 обыграла Уругвай благодаря голу Педро

Сборная Бразилии U20 одержала победу над сверстниками из Уругвая со счётом 1:0 в матче финального раунда молодёжного чемпионата Южной Америки. 18-летний форвард «Зенита» Педро стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.

В финальном раунде молодёжного чемпионата Южной Америки принимают участие шесть сборных: Колумбия, Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай и Парагвай. Каждая команда проведет по пять матчей, победителем турнира станет та сборная, которая набрала больше всего очков.

Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне на счету вингера 25 встреч во всех турнирах за «Зенит», три гола и четыре голевые передачи.